ВОЛГОГРАД, 6 сен — ПРАЙМ. Ввоз автомобилей в Россию через Астраханскую таможню с января по август 2022 года вырос в шесть раз по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник пресс-служба Астраханской таможни Южного таможенного управления. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России снизились в августе

"С начала 2022 года через Астраханский таможенный пост Астраханской таможни морским транспортом ввезено физическими лицами в Россию 465 транспортных средств, что в 6 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили РИА Новости в таможне, речь идет о периоде с января по август.

По данным ведомства, большая часть автомобилей прибывает в страну из ОАЭ и Грузии, в основном, это машины, выпущенные не ранее трех лет назад.