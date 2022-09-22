МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Поправки в Трудовой кодекс о трудовых гарантиях для участников спецоперации на Украине внесут в Госдуму на следующей неделе, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Госдума примет решения о кредитных каникулах для мобилизованных

"Ранее анонсированные поправки "Единой России" в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы", — написал он в своем телеграм-канале.

Следующее пленарное заседания нижней палаты парламента состоится во вторник, 27 сентября.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации и поручил правительству и Министерству обороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в четверг сообщил, что депутаты в приоритетном порядке примут решения о кредитных каникулах и трудовых гарантиях для мобилизованных граждан.