МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Группа компаний «Моспроект-3» по итогам тендера определена исполнителем работ по подготовке технико-экономического обоснования строительства участка второй линии метротрамвая "Восток-Запад" в Челябинске, сообщается в пресс-релизе компании.

Эксперты холдинга ранее разработали технико-экономическое обоснование первой линии "Север-Юг" челябинского метротрамвая, которое в июне этого года получило положительное заключение Главгосэкспертизы. Теперь предстоит подготовить документацию по обоснованию инвестиций в строительство нового участка второй линии.

"Реализация этого масштабного транспортного проекта в рамках федерального "инфраструктурного меню", принятого по инициативе президента РФ, позволит создать в Челябинске комфортный вид скоростного транспорта для жителей и новые рабочие места", — пояснили в пресс-службе "Моспроект-3".

Специалисты холдинга подготовят документацию по экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект с ключевыми характеристиками, сроками и этапами строительства, включая конструктивные и инженерно-технические решения по строительству нового участка от станции "Площадь Революции" до Южно-Уральского государственного университета второй линии "Восток-Запад".

ГК "Моспроект-3" под руководством Анны Меркуловой реализует в рамках "инфраструктурного меню" и по поручению Владимира Путина масштабные транспортные проекты в Нижнем Новгороде и Красноярске. Компания — ключевой участник программы развития московского метро: инженеры холдинга проектировали Большую кольцевую и Троицкую линии метро, на территории Новой Москвы для Сокольнической линии создан уникальный наземный участок в створе автомобильной магистрали.