МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Руководители центральных банков стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе заседания консультационного совета в Астане обсудили текущую экономическую ситуацию и кредитно-денежную политику, сообщили в пресс-службе Нацбанка (центробанка) Казахстана. В ЕАЭС продлили действие порога беспошлинного ввоза товаров физлицами

"В ходе заседания были заслушаны доклады о текущей экономической ситуации, реализации денежно-кредитной политики. Участники также обсудили вопросы развития банковской сферы и финансовых рынков в текущих условиях", — отметили в ведомстве.

Также, согласно пресс-релизу, центробанк Казахстана и центр развития платежных и финансовых технологий проинформировали о прогрессе в реализации пилотного проекта цифрового тенге. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам развития финансовых технологий и цифровых валют центральных банков.