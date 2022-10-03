МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Военно-морских сил (ВМС) Швеции находилось в районе протяжения трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" за несколько суток до взрывов, в результате которых произошли крупные утечки газа. Об этом сообщает одна из ведущих ежедневных шведских газет Dagens Nyheter. Роскосмос рассказал о мониторинге ситуации в месте ЧП на "Северных потоках"

При использовании коммерческого сервиса по отслеживанию движения морских судов издание выяснило, что этот корабль находился около места ЧП, где 26 сентября было выявлено три утечки.

Корабль находился на северной локации 22 сентября, именно здесь позднее были обнаружены три утечки газа. Издание отметило также, что позднее передатчики судна ВМС Швеции были отключены, они снова заработали, когда корабль появился в южном районе Балтийского моря, где впоследствии была выявлена еще одна утечка газа.

ВМС Швеции подтвердили изданию данные о местонахождении корабля в указанном районе. По заявлению ведомства, он осуществлял "морское наблюдение". При этом комментировать цель наблюдения в ведомстве не стали, сославшись на конфиденциальной этой информации.

"Наши операции на море подлежат особому секрету в связи с различными событиями и глобальной ситуацией. Поэтому мы не слишком много рассказываем о том, что делаем", — цитирует газета начальника связи ВМС Джимми Адамссона.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о формировании совместной с Данией и Швецией следственной группы с целью расследования ЧП на "Северных потоках". В беседе с изданием Bild am Sonntag она заявила, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об "актах диверсии".

В прошлый понедельник, 26 сентября, в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" резко упало давление. Представители Дании сообщили российской стороне о взрывах на месте утечки газа, допустив, что причиной происшествия могли быть целенаправленные диверсии. Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала ЧП как беспрецедентное, что затрудняет подсчет сроков ремонта труб.