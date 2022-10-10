В конгрессе США предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В США парламентарии представят в обеих палатах законопроект о приостановке продажи американского оружия Саудовской Аравии, пишут в статье для издания Politico сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ от Калифорния Ро Ханна.
Ранее ОПЕК+ договорился снизить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. Это решение вызвало резкое недовольство американской администрации.
"Мы предложим во вторник двухпалатный законопроект в сенате и палате представителей США, который немедленно остановит все продажи американского оружия Саудовской Аравии", — говорится в тексте.
По мнению авторов, Саудовская Аравия, покупая большую часть своих вооружений у США, сильно зависит от американской помощи в области обороны. Также они отметили, что королевство зависит от американских компаний в создании местной оборонной промышленности через крупные совместные предприятия.
"Учитывая ранний характер этих совместных предприятий, а также минимальную совместимость между нынешней системой вооружений Саудовской Аравии и потенциальными иностранными заменами, саудовцы мало что могут сделать, чтобы отреагировать на этот предлагаемый законопроект, кроме как вернуться за стол переговоров с США в духе доброй воли", — считают парламентарии.
Они объяснили свое предложение ответом на "сговор" Саудовской Аравии с Россией.
"Этот шаг Саудовской Аравии не может быть оправдан несуществующей глобальной рецессией, на которую ссылаются ее лидеры", — добавили авторы.
https://1prime.ru/state_regulation/20221010/838406628.html