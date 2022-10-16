ВАШИНГТОН, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не планирует проводить встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на полях предстоящего в ноябре саммита G20 в Индонезии, сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

"У (президента) нет планов встречаться с наследным принцем на саммите G20", — заявил помощник в воскресном эфире телеканала CNN. Его заявление прозвучало на фоне резкого роста напряженности в отношениях между двумя странами, вызванного недавним решением альянса ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Ведущая также поинтересовалась у Салливана, намерены ли США прекратить поставки Эр-Рияду своих вооружений. Вопрос был вызван решением Байдена и объявленными Вашингтоном планами пересмотра характера отношений с Саудовской Аравией.

"Спектр рассматриваемых вариантов включает пересмотр нашего подхода к оказанию помощи Саудовской Аравии в сфере безопасности. Однако я не стану забегать вперед, предваряя шаги нашего президента", — ответил помощник.

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

Ранее МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.