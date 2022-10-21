МИНСК, 21 окт — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает в этом году подписать кредитное соглашение с Евразийским банком развития (ЕАБР) на несколько сотен миллионов долларов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам межправсовета ЕАЭС в Ереване в пятницу. Минторг Белоруссии прокомментировал новую систему регулирования цен

"Мы договорились с ЕАБРом об активизации работы по финансированию проектов Республики Беларусь. Я думаю, что мы в этом году уже подпишем кредитное соглашение на несколько сот миллионов долларов", — сказал Головченко в беседе с журналистами, видеофрагмент которой опубликован в Telegram-канале белорусского правительства.

Он пояснил, что речь идет, прежде всего, о финансировании проектов Светлогорского целлюлозно-картонного комбината по производству крафтовой бумаги, производства определенной номенклатуры медицинских изделий и препаратов, а также некоторых других промышленных проектов.

"На 2023-2024 годы также сформирован перечень проектов, которые мы презентовали, который мы презентовали банку, и который предварительно акцептован", — добавил белорусский премьер.