МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Настолько ли быстра инфляция в США, что для ее замедления потребуется спровоцировать рецессию? Или рост цен замедлится, а ФРС получит финансовый стресс, замедленный рост экономики и более высокие, чем необходимо, процентные ставки? Доллар слабеет на ожиданиях замедления повышения ставок ФРС

На фоне продолжающегося негативного воздействия пандемии и очередного энергетического шока нетрудно представить себе продолжительный и сильный рост цен.

Выходящие в пятницу данные, вероятно, покажут, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции в сентябре по-прежнему примерно втрое превышал установленный центральны банком целевой уровень 2%. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, индекс цен расходов на личное потребление даже без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители вырос по сравнению с сентябрем прошлого года на 5,2%. Индикатор, рассчитываемый с учетом этих цен, на который ориентируется ФРС, видимо, вырос на 6%.

При этом даже настроенные на наиболее агрессивное ужесточение политики руководители центрального банка чувствуют: если какое-либо внешнее событие не возобновит ценовое давление, в ближайшие месяцы инфляция замедлится, потому что повышение ставок ограничило спрос, конкуренция на рынке усиливается, а проблемы в цепях поставок решаются. Понижательное давление на данные окажет и высокая база сравнения.

Пока повышение ставок ФРС почти не помогло понизить общую инфляцию от самого высокого уровня с начала 1980-х годов.

С марта центральный банк повысил ключевую ставку на три процентных пункта от близкого к нулю уровня, причем три раза подряд повышал ее на три четверти процентного пункта. Большинство участников рынка и аналитиков ожидают, что на заседании в первых числах ноября он повысит ее на такую же величину.

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