МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Средний размер трат россиян на подготовку автомобиля к зимнему сезону за год вырос на 3%, до 5710 рублей, говорится в исследовании сервиса "Сберавто" и аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, как правильно выбрать зимнюю резину для автомобилей

"Средний размер трат на условную "минимальную" подготовку авто к зиме (включает замену щеток стеклоочистителя, аккумулятора, незамерзающей жидкости и услуги шиномонтажа, без покупки автошин) в октябре составляет 5710 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года и на 2% ниже, чем в сентябре", — подсчитали авторы исследования.

По их данным, сильнее всего объем продаж в натуральном выражении вырос в категории аккумуляторов — он на 34% выше, чем в прошлом году. В сентябре этот же показатель был выше прошлогоднего на 33%.

Ниже прошлогоднего — объем продаж автомобильных шин: в октябре и сентябре он уступил аналогичным периодам в 2021 году на 38% и 39% соответственно. Объем услуг по шиномонтажу при этом уменьшился незначительно по сравнению с прошлым годом. По мнению аналитиков, это объясняется долгим сроком эксплуатации комплектов шин, которые автомобилист меняет раз в четыре-пять лет.