МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве после его победы на выборах президента Бразилии. Путин выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин выразил соболезнования президенту Индии после обрушения моста

"Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях", — сказано в телеграмме.

Путин пожелал новому бразильскому лидеру успехов в деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия.