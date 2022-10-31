С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ не опасается роста безработицы в моногородах, в среднем ее уровень составляет около 1%, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Аналитики заявили, что нынешней зимой рецессия в еврозоне неизбежна

"Что касается безработицы, то ситуация стабильна. В целом (ситуация) по моногородам не вызывает существенных опасений. У нас уровень официально зарегистрированной безработицы по стране 0,9%, в моногородах в среднем 1%", — сказал он в ходе X общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

При этом, как отметил Вахруков, в крупных моногородах, таких как Тольятти или Набережные Челны, уровень безработицы может быть и существенно ниже (до 0,4%).

"Моногородов, где безработица на сегодняшний день больше 2%, всего 10… из 321", — добавил он, не уточнив названия этих городов.

По оценке Вахрукова, господдержку российских моногородов как на федеральном, так и на региональном уровнях не следует ориентировать исключительно на укрепление финансово-экономического положения градообразующих предприятий.

"Увеличивая роль градообразующих предприятий, мы снижаем стратегическую устойчивость – санкции это нам показали. Поэтому надо развивать альтернативную экономику в моногородах", — заключил он.