МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил госслужащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным праздником. Он отметил, что сотрудники ведомства проделали большую работу по совершенствованию отечественной правовой системы. Соответствующую телеграмму разместили на сайте Кремля. Путин назвал турецкий хаб проектом, который удастся быстро реализовать

"За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости. Важность стоящих перед службой задач требует от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу", — сказано в телеграмме.

Путин выразил уверенность в том, что сотрудники ФССП будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем. Также он пожелал им успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов.

Профессиональный праздник сотрудников ФССП — День судебного пристава — отмечается в России 1 ноября.