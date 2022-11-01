МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил госслужащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов РФ с профессиональным праздником. Он отметил, что сотрудники ведомства проделали большую работу по совершенствованию отечественной правовой системы. Соответствующую телеграмму разместили на сайте Кремля.

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"За прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности и порядка, утверждение принципов справедливости. Важность стоящих перед службой задач требует от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу", — сказано в телеграмме.

Путин выразил уверенность в том, что сотрудники ФССП будут и дальше добросовестно трудиться, уделять внимание внедрению передовых технологий, совершенствованию подходов управления для решения проблем. Также он пожелал им успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов.

Профессиональный праздник сотрудников ФССП —  День судебного пристава — отмечается в России 1 ноября.