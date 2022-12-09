МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года, три из них российские, а остальные — китайские, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости). Президент "АвтоВАЗа" дал прогноз по ситуации на российском авторынке

"На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские — Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", — подчеркнули в ассоциации.

"С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78%", — уточняется в письме.

На данный момент почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Минпромторг в свою очередь внес их в перечень параллельного импорта, так, в него в частности вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Авилоне", параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее заметен в сегменте седанов.