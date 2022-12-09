Автодилеры: в течение года число брендов, работающих на российском авторынке, сократилось с 60 до 14
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года, три из них российские, а остальные — китайские, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости).
"На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские — Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda", — подчеркнули в ассоциации.
"С точки зрения национального микса (количества национальных брендов, работающих на нашем рынке) российский авторынок уже китайский на 78%", — уточняется в письме.
На данный момент почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. Минпромторг в свою очередь внес их в перечень параллельного импорта, так, в него в частности вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Авилоне", параллельный импорт улучшает ситуацию на российском авторынке, но полностью решить ее не может: в 2023 году дефицит предложения сохранится, сейчас он наиболее заметен в сегменте седанов.
https://1prime.ru/state_regulation/20221209/839108003.html