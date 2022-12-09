МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%, это вероятный сценарий при замедленном развитии отечественного автопрома и дальнейшем наращивании производственных мощностей китайских автомобилей в стране, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости). Путин поручил обеспечить контроль за ценами на автомобили

"Скорее всего, учитывая "домашние" мощности китайского автопрома в более чем 20 миллионов автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70%", — отметили в ассоциации.

В РОАД уточнили, что пока по объемам продаж в стране лидируют отечественные бренды. Так, за 10 месяцев 2022 года было продано 191,9 тысячи автомобилей российских марок, и 86,2 тысячи китайских. То есть авторынок новых автомобилей на 69% российский и на 31% китайский.

При этом риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется возможностью того, что все покинувшие РФ европейские, американские и азиатские бренды никогда официально не вернутся в страну, отметили в ассоциации.