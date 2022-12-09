МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Количество сертифицированных производителей органической продукции в России в ближайшее время утроится, при этом на данный момент их в стране порядка 140, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости. Роскачество решило проверить рестораны японской кухни в России

"В стране сейчас порядка 140 сертифицированных производителей, и мы уверены, что это количество в ближайшее время должно утроиться", — сказал он.

Он также отметил, что важно, чтобы такая продукция проходила соответствующую сертификацию и не вводила потребителя в заблуждение. По словам главы Роскачества, данная продукция ненамного, но дороже стандартной, и когда исходя из знания о том, что она произведена без пестицидов, без гербицидов и антибиотиков, человек платит больше, он должен быть уверен, что заплатил не за фейк.

"Когда на полке встречается "зеленый камуфляж", то есть та органика, которая ей не является на самом деле. Для потребителя это еще хуже — он тратит свои средства, но оказывается недоволен покупкой и больше не возвращается к этой продукции. Происходит дискредитация такого молодого и растущего в России сегмента", — пояснил Протасов.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.