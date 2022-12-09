Дилеры: российский рынок в 2023 году начнет строиться заново с учетом роста доли китайских брендов
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский авторынок в 2023 году претерпит сильные изменения и по сути начнет строиться заново с учетом роста доли продаж китайских брендов и приостановки поставок европейских, американских и корейских, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости).
"Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж прошлого года! Как можно оценить случившееся? Только как трагедию, которую нам нужно теперь пережить. И не только пережить, но и начать строить наш отечественный авторынок заново", — сообщили в ассоциации.
При этом гендиректор ГК "Автодом" рассказал РИА Новости, что вероятный сценарий для авторынка РФ на 2023 год следующий: основной объем займут китайские производители (с учетом локальной сборки машинокомплектов), далее будет "АвтоВАЗ", после – все остальные. "Главенствующая роль будет за производителями из Китая, но в данном случае это дикий рынок, который необходимо регулировать", — отметил он.
В РОАД также подчеркнули, что доля продаж китайских автомобилей в РФ за 10 месяцев 2022 года составила 31% (69% российские), а в течение ближайших лет есть риски ее роста до 70%.
"При, казалось бы, резко уменьшившейся конкуренции, "китайцы" в этом году привезли меньше автомобилей, чем в прошлом. Зато цены поднялись на почти 50%. В валюте! Результат? Продажи автомобилей по китайским брендам снизились на 5%. И это при том факте, что в прошлом году дилеров китайских брендов на 01 января 2022 года было 697, а на 01 ноября 2022 года (всего через 10 месяцев) дилерских центров стало уже 830", — рассказали в ассоциации.
По данным РОАД, в среднем в месяц один китайский автоцентр в России продавал всего 10-15 авто в месяц. Такие продажи не смогут сделать доходным бизнес типичного дилерского центра китайских брендов, отметили в ассоциации. Кроме того, в течение года в одностороннем порядке китайскими производителями были повышены рекомендуемые розничные цены и цены закупки — практически в 1,5 раза.
"В результате такой политики цен страдает наш дилерский бизнес. Низкие продажи не формируют необходимые денежные потоки, не формируют клиентский поток на сервис, что приводит к низким продажам запчастей и услуг по техническому обслуживанию! Страдают и наши клиенты – многим китайские автомобили просто не доступны", — подчеркивается в письме.
https://1prime.ru/state_regulation/20221209/839109171.html