МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Российский авторынок в 2023 году претерпит сильные изменения и по сути начнет строиться заново с учетом роста доли продаж китайских брендов и приостановки поставок европейских, американских и корейских, следует из письма ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) в адрес дилеров китайских брендов (есть в распоряжении РИА Новости). Путин поручил обеспечить контроль за ценами на автомобили

"Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж прошлого года! Как можно оценить случившееся? Только как трагедию, которую нам нужно теперь пережить. И не только пережить, но и начать строить наш отечественный авторынок заново", — сообщили в ассоциации.

При этом гендиректор ГК "Автодом" рассказал РИА Новости, что вероятный сценарий для авторынка РФ на 2023 год следующий: основной объем займут китайские производители (с учетом локальной сборки машинокомплектов), далее будет "АвтоВАЗ", после – все остальные. "Главенствующая роль будет за производителями из Китая, но в данном случае это дикий рынок, который необходимо регулировать", — отметил он.

В РОАД также подчеркнули, что доля продаж китайских автомобилей в РФ за 10 месяцев 2022 года составила 31% (69% российские), а в течение ближайших лет есть риски ее роста до 70%.

"При, казалось бы, резко уменьшившейся конкуренции, "китайцы" в этом году привезли меньше автомобилей, чем в прошлом. Зато цены поднялись на почти 50%. В валюте! Результат? Продажи автомобилей по китайским брендам снизились на 5%. И это при том факте, что в прошлом году дилеров китайских брендов на 01 января 2022 года было 697, а на 01 ноября 2022 года (всего через 10 месяцев) дилерских центров стало уже 830", — рассказали в ассоциации.

По данным РОАД, в среднем в месяц один китайский автоцентр в России продавал всего 10-15 авто в месяц. Такие продажи не смогут сделать доходным бизнес типичного дилерского центра китайских брендов, отметили в ассоциации. Кроме того, в течение года в одностороннем порядке китайскими производителями были повышены рекомендуемые розничные цены и цены закупки — практически в 1,5 раза.

"В результате такой политики цен страдает наш дилерский бизнес. Низкие продажи не формируют необходимые денежные потоки, не формируют клиентский поток на сервис, что приводит к низким продажам запчастей и услуг по техническому обслуживанию! Страдают и наши клиенты – многим китайские автомобили просто не доступны", — подчеркивается в письме.