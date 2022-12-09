Жапаров рассказал об экономической ситуации в ЕАЭС
Жапаров заявил, что ситуация в ЕАЭС характеризуется макроэкономической стабильностью
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БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Ситуация в странах ЕАЭС характеризуется макроэкономической стабильностью, сообщил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе президент республики Садыр Жапаров.
"Ситуация в странах ЕАЭС характеризуется относительной макроэкономической стабильностью. Достижение макроэкономической стабильности стало возможно благодаря принятию определенных мер по обеспечению экономической устойчивости", — заявил глава государства.
По словам Жапарова, странам союза "необходимо продолжить работу по обеспечению процветания ЕАЭС, определить новые меры и механизмы по выходу на опережающее развитие".
Заседание проходит под председательством президента Киргизии Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.