БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Ситуация в странах ЕАЭС характеризуется макроэкономической стабильностью, сообщил в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе президент республики Садыр Жапаров. Песков рассказал о планах по углублению сотрудничества ЕАЭС в энергетике

"Ситуация в странах ЕАЭС характеризуется относительной макроэкономической стабильностью. Достижение макроэкономической стабильности стало возможно благодаря принятию определенных мер по обеспечению экономической устойчивости", — заявил глава государства.

По словам Жапарова, странам союза "необходимо продолжить работу по обеспечению процветания ЕАЭС, определить новые меры и механизмы по выходу на опережающее развитие".

Заседание проходит под председательством президента Киргизии Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.