ЕРЕВАН, 9 дек — ПРАЙМ. Глава армянского правительства Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о росте товарооборота со странами ЕАЭС на 80% в январе-сентябре 2022 года. Киргизия увеличила товарооборот со странами ЕАЭС

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, с удовлетворением хочу отметить, что наблюдается динамика роста во взаимной торговле. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь-сентябрь текущего года в эквиваленте составил более 3 миллиардов долларов и увеличился по сравнению с тем же периодом 2021 года примерно на 80%", — заявил Пашинян.

По его словам, за последние годы экономическое развитие союза происходит в непростых условиях. "Текущая ситуация сказывается на базовых экономических индикаторах всех государств-членов союза, и нам в это непростое время следует сосредоточить усилия, чтобы максимизировать эффекты евразийской интеграции с учетом национальных приоритетов социально-экономического развития", — отметил армянский премьер.

Глава армянского правительства также заявил о необходимости развития промышленности, реализации климатической повестки и обеспечения продовольственной безопасности в ЕАЭС.

По его словам этот инструмент финансирования будет способствовать технологическому развитию государств Союза.

"Совместно с комиссией (Евразийской экономической комиссией — ред.) мы приступили к реализации дорожной карты в рамках климатической повестки. Для Армении тема зеленых технологий и защиты окружающей среды особенно актуальна. Развивая зеленую энергетику, Армения активно осваивает возобновляемые источники энергии, реализуются мероприятия по декарбонизации металлургической отрасли. Нами всячески стимулируется использование электротранспорта", — отметил армянский премьер.

Он также коснулся вопросов продовольственной безопасности. "С этой точки зрения в текущем году в целях обеспечения устойчивости внутренних рынков государств ЕАЭС сформированы индикативные балансы по важным сельскохозяйственным товарам. Это действенный инструмент для оперативного определения потребностей и возможностей взаимных поставок в Союзе", — сказал Пашинян.

Он также отметил работу комиссии по формированию портфеля инвестиционных агропромышленных проектов, что "может стать эффективным инструментом для развития кооперации и импортозамещения".

Заседание проходит в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем принимают участие лидер России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. От стран-наблюдателей присутствует глава кабмина Узбекистана Абдулла Арипов, президент Кубы Мигель Диас-Канель обратится к участникам заседания посредством видеосвязи.