БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран Евразийского экономического союза в пятницу подписали 15 документов, следует из публикации на официальном интернет-портале Кремля. Путин отметил ускорение перехода ЕАЭС на расчеты в нацвалютах

Заседание Высшего экономического совета в расширенном составе состоялось в Бишкеке 9 декабря.

Отмечается, что стороны подписали протокол об изменениях определения механизма взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме в договоре ЕАЭС, а также приняли ряд решений по ключевым направлениям деятельности, формированию единого рынка услуг и по другим сферам.

Кроме того, лидеры стран союза договорились начать переговорных процесс с ОАЭ о создании зоны свободной торговли.

Помимо этого, было принято решение о "переходе председательства в органах ЕАЭС к России.