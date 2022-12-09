БИШКЕК, 9 дек — ПРАЙМ. Результаты встречи на Высшем экономическом совете могли быть и лучше, заявил российский лидер Владимир Путин. ЕАЭС не будет торопиться с созданием общего рынка газа, заявил Лукашенко

"Что касается хороших результатов, то могло бы быть и лучше. Мы и хотели бы, чтобы было лучше", — отметил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Президент также отметил более позитивное состояние экономики страны в сравнении с другими государствами. Спад составляет 2,9 процента, а не спрогнозированные 20, подчеркнул Путин. Кроме того, инфляция в России достигла "12 с небольшим" процента, в то время, как европейские страны столкнулись с запредельным ускорением показателя до 20 процентов.

Глава государства добавил, что страны ЕАЭС ведут экономическую деятельность согласно установленным нормам. "Мы не взламываем принципы рыночной экономики, мы не вводим никаких ограничений между собой. Наоборот, мы делаем все для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы, это важно для нас и для наших партнеров по ЕврАзЭС, иметь практическое значение", — пояснил он.

Путин указал, что государства-члены союза демонстрируют устойчивость и сравнительно низкие показатели безработицы. Так, в России показатель составил 3,9 процента, что указывает на востребованность рабочих рук в стране, в том числе среди граждан стран ЕАЭС.

"Такой результат все-таки от фундаментальных основ наших экономик, российской экономики в том числе и не в последнюю очередь, и от тех мер по стабилизации экономики, которые мы принимаем и в РФ и, в ЕврАзЭС в целом", — заключил президент.