МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Хакеры в даркнете стали предлагать россиянам услуги по удаленному взлому "умных" автомобилей, стоимость варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет". "АвтоВАЗ" намерен производить на бывшем заводе Nissan автомобили Lada

"Злоумышленники стали предлагать услуги по компьютерному взлому автомобилей. Новый вид взлома умных автомобилей активно набирает обороты в теневом сегменте интернета. В опубликованных объявлениях злоумышленники предлагают удаленный взлом транспортного средства, кражу данных бортового компьютера и съем механических деталей. Стоимость услуги варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взлому могут быть подвержены и автомобили каршеринга. Всего экспертами НТИ "Автонет" было обнаружено 12 таких объявлений, зарегистрированных в декабре. Ранее их наличие не фиксировалось в даркнете.

"Новый вид услуги может быть связан с возросшим дефицитом автозапчастей. Вероятнее всего, целевой аудиторией таких объявлений являются не простые автолюбители, а владельцы так называемых гаражных автосервисов, которые используют в работе ворованные детали", — отмечается в сообщении.

Если автомобиль будет взломан, из него могут ничего и не похитить, но в дороге обнаружится неисправность. Например, не сработают тормоза или произойдет потеря управления.

Эксперты НТИ "Автонет" полагают, что в 2023 году количество угонов и взломов транспортных средств начнет активно расти. Это может быть связано с ограничением возможности покупки новых авто и сложностью завоза комплектующих.