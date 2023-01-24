БИШКЕК, 24 янв — ПРАЙМ. Киргизия впервые за время членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перечислила в единую казну объединения больше сумм таможенных пошлин, чем получила обратно, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства республики. Премьер Киргизии назвал объем золотодобычи на "Кумторе" в 2022 году

"С момента вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз по итогам 2022 года Кыргызстан впервые перечислил больше сумм ввозных таможенных пошлин другим государствам-членам в соответствии с их долями распределения, чем получил от государств-членов союза", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, за 2022 год Киргизия перечислила другим членам ЕАЭС 236 миллионов долларов, тогда как в бюджет страны обратно поступил 191 миллион долларов.

"На увеличение объема таможенных пошлин, взимаемых Кыргызской Республикой, повлияли в первую очередь улучшение администрирования таможенных пошлин со стороны таможенной службы и увеличение объемов товарооборота со странами-партнерами", — подчеркнули в кабмине.

Киргизия является членом ЕАЭС с 2015 года. В него также входят РФ, Казахстан, Белоруссия и Армения.