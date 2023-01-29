МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Участвующие в разработке экономической политики России имеют доступ ко всем необходимым им данным, для более широкого круга часть информации просто не раскрывается из-за гибридной войны Запада против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперт рассказал о репутационных рисках ЕС от конфискации активов России

"Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее", — цитирует заявление пресс-сектератаря президента западное издание Financial Times.

По данным газеты и ее источников, в российских властных кругах якобы идут дискуссии по поводу того, следует ли рассекречивать больше информации об экономической ситуации в стране.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.