МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Совершая оплату долгов в интернете, необходимо внимательно проверять реквизиты и не переходить по подозрительным ссылкам, рассказали в Федеральной службе судебных приставов России. Россиян предупредили о новой многофазной схеме мошенничества

В рамках Всемирного дня безопасного интернета россиянам напомнили пять правил безопасности при онлайн-операциях.

Во-первых, необходимо переходить только по ссылкам, размещенным на официальном сайте ФССП. Важно тщательно проверить адрес и интерфейс сайта, поскольку злоумышленники могут создать поддельные ресурсы.

Во-вторых, нужно проверить реквизиты на сайте: цифры мошеннического счета могут отличаться от подлинного лишь одним знаком. Раскрыты особенности работы мошеннической схемы с QR-кодами

Кроме того, не стоит переходить по сомнительным ссылкам, содержащимся в электронных письмах. Пресс-служба ФСПП напомнила, что ведомство не рассылает сведения на электронную почту.

Приставы также рекомендуют отключать VPN и анонимайзеры при онлайн-оплате задолженностей, так как через подобные сервисы злоумышленники могут получить доступ к личным и банковским данным пользователей.

Помимо этого, для проведения оплаты нежелательно подключаться к публичным Wi-Fi-точкам, поскольку они также могут оказаться мошенническими. "При подключении к такой, на первый взгляд безопасной, сети пользователь сам предоставляет злоумышленникам все персональные данные", — поясняется в сообщении.