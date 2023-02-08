Судебные приставы рекомендовали отключать VPN при оплате долгов через интернет
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Совершая оплату долгов в интернете, необходимо внимательно проверять реквизиты и не переходить по подозрительным ссылкам, рассказали в Федеральной службе судебных приставов России.
В рамках Всемирного дня безопасного интернета россиянам напомнили пять правил безопасности при онлайн-операциях.
Во-первых, необходимо переходить только по ссылкам, размещенным на официальном сайте ФССП. Важно тщательно проверить адрес и интерфейс сайта, поскольку злоумышленники могут создать поддельные ресурсы.
Во-вторых, нужно проверить реквизиты на сайте: цифры мошеннического счета могут отличаться от подлинного лишь одним знаком.
Кроме того, не стоит переходить по сомнительным ссылкам, содержащимся в электронных письмах. Пресс-служба ФСПП напомнила, что ведомство не рассылает сведения на электронную почту.
Приставы также рекомендуют отключать VPN и анонимайзеры при онлайн-оплате задолженностей, так как через подобные сервисы злоумышленники могут получить доступ к личным и банковским данным пользователей.
Помимо этого, для проведения оплаты нежелательно подключаться к публичным Wi-Fi-точкам, поскольку они также могут оказаться мошенническими. "При подключении к такой, на первый взгляд безопасной, сети пользователь сам предоставляет злоумышленникам все персональные данные", — поясняется в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20230208/839727374.html