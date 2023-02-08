МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 6 февраля ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Минэкономразвития отметило сохранение годовой инфляции на прежнем уровне

"На неделе с 31 января по 6 февраля 2023 года инфляция составила 0,26%, в годовом выражении – 11,72% год к году", — говорится в документе.

Авторы обзора отмечают, что продовольственная инфляция составила 0,51% при сезонном удорожании плодоовощной продукции, при этом на остальные продовольственные товары рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели. "На отчетной неделе снизились цены на мясопродукты, масла и жиры, продолжили дешеветь сахар, макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем росли цены на молочную продукцию и хлебобулочные изделия", — сказано в документе.

"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02% после 0,00% на предыдущей неделе). Снижались цены на электро- и бытовые приборы (-0,20% после снижения на —1,19% неделей ранее), строительные материалы, одежду и белье. На легковые автомобили рост цен ускорился до 0,12% (0,03% неделей ранее) за счет автомобилей иностранных марок", — отмечается в документе.

Минэкономразвития также пишет, что в секторе услуг цены выросли на 0,21%, как и неделей ранее. При этом рост цен на туристические услуги замедлился, а на бытовые — ускорился (основном за счет удорожания мойки автомобилей).

По прогнозу министерства, инфляция в текущем году составит 5,5%. При этом, как говорил в январе глава министерства Максим Решетников, в конце первого квартала инфляция существенно снизится год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.