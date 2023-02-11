МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Не все россияне знают о нестандартных источниках дохода, позволяющих если не пополнить бюджет, то уж точно сэкономить на тратах, а это значит, заработать косвенно. Агентство "Прайм" поинтересовалось у экспертов, какие легальные пути заработка или экономии максимально реальны и выгодны. Куда поедут россияне отдыхать летом-2023 и сколько за это отдадут

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ОБРАТНО

Самый распространенный — налоговые вычеты. Например, есть социальный вычет. "Вернуть можно часть уплаченного подоходного налога с расходов на благотворительность, оплату обучения и лечения", — пояснила доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина. Подать декларацию можно в личном кабинете налогоплательщика либо посетив территориальное отделение налоговой службы.

Но везде есть нюансы. Если речь о благотворительности, то существует список профилей организаций, пожертвования которым подпадают под возврат НДФЛ. При этом сумма пожертвования не должна превышать четверть дохода жертвователя за год. Для получения выплат требуются кассовые чеки и электронные квитанции в подтверждение оплаты, договоры (соглашения) на пожертвование или оказание благотворительной помощи, копия лицензии организации-получателя пожертвования.

Получение возврата средств за обучение детей возможно при условии, что ребенку нет 18 лет или же еще не исполнилось 24-х, но он на очной форме обучения. Правом на выплату могут воспользоваться не только родители, но и братья (сестры), если они оплачивали обучение. Можно вернуть часть расходов и на свое обучение. При этом согласно законодательным ограничениям за календарный год вернуть возможно до 15 600 рублей (то есть, сумма трат, с которой выплачивается возмещение, не должна превышать 120 тысяч рублей в год). Это если речь идет об оплате своего обучения, учебы брата или сестры. За каждого ребенка можно вернуть не более 6 500 рублей.

В ситуации с тратами на лечение можно вернуть 13% расходов (в том числе, за детей и родителей), но не более 15 600 рублей в год. Вычет возможен и за приобретение лекарств, а вот за проживание в больничной палате и ряд косметических процедур его не дадут.

Возможен возврат части расходов на страхование жизни, негосударственное пенсионное обеспечение и даже занятия спортом. Это касается как лично налогоплательщика, так и его детей до 18 лет или до 24, если они учатся на очном отделении образовательного учреждения.

Требования по документам во всех случаях похожи — организация, оказывающая услуги, должна иметь лицензию и входить в специальный список, утвержденный правительством. Необходимо предоставить договор об оказании услуг, чек на оплату и подтверждение родства. Затем налогоплательщик заполняет налоговую декларацию и предоставляет ее в налоговый орган по месту жительства. Также можно получить вычет у работодателя.

Сумма, с которой можно вернуть налог, почти везде одинаковая — не более 120 тысяч рублей за год. Единственное исключение — расходы на дорогостоящее лечение, тут ограничений нет.

ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ

Не стоит забывать и о компенсации расходов при покупке квартиры или комнаты — это имущественный вычет. Он работает несколько иначе. Потолок возврата — 260 тысяч рублей (13% с 2 миллионов рублей). Если в 2022 году сумма уплаченного НДФЛ составляла менее 260 тысяч рублей, остаток перейдет на 2023 год.

Если в семье есть дети до 18 лет (или до 24 лет на очной форме обучения), на каждого предусмотрен ежемесячный налоговый вычет, то есть сумма, не облагающаяся налогом. На первого и второго ребенка — по 1400 рублей, на третьего и последующего ребенка — по 3000 рублей. А если ребенок имеет инвалидность, то вычет составит 12 тысяч рублей.

Ограничения: вычет предоставляется до тех пор, пока начисленная зарплата не превысила 350 тысяч рублей с начала года. То есть чтобы получать этот вычет в течение года, нужно зарабатывать менее 30 тысяч рублей в месяц. Для получения вычета необходимо обратиться в бухгалтерию рабочей организации.

Также через бухгалтерию могут заявить о ежемесячном стандартном вычете в размере 500 рублей (сумма, которая не будет облагаться налогом). Полный перечень категорий граждан, имеющих право на стандартные вычеты, можно посмотреть в статье 218 Налогового кодекса.

"КЕШБЭК" ЗА КОММУНАЛКУ

За коммунальные услуги, которыми вы постоянно или временно не пользуетесь, также можно вернуть деньги. Например, можно отказаться от телеантенны, радиоточки и городского телефона, которые не являются обязательными. Для этого требуется написать соответствующее заявление в управляющую компанию. Отказ от них поможет сэкономить до 3 тысяч рублей в год, пояснил совладелец совладелец Городских инновационных технологий Грант Агасьян. А вот от оплаты отопления, водопровода, канализации, содержания и ремонта дома отказаться не получится — это обязательные платежи. Россиянам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

Если вы отсутствуете более пяти дней и можете подтвердить факт своего отъезда (отсутствия), следует также обратиться в управляющую компанию за пересчетом, особенно если у Вас нет счетчиков и приборов учета.

И, конечно, требуется перейти на оплату услуг ЖКХ по этим самым счетчикам. Многотарифные счетчики по энергоэффективной технике класса "А" экономят немало средств. А отложенный старт бытовых приборов поможет тратить электричество, минуя дорогостоящие пиковые часы.

НЕОЧЕВИДНОЕ, НО ВЕРОЯТНОЕ

Заработать на покупках товаров возможно лишь используя кешбэк — возврат банками части средств в рамках программ лояльности. Но, как правило, эти акции носят временный характер, распространяются на ограниченные категории товаров или услуг или только на партнеров банка.

Однако если уж вы все равно тратите деньги, то резонно, по крайней мере, получить за это немного наличных или процент возврата. Береги свою "однушку": куда катится рынок аренды жилья

А вот сэкономить можно, перейдя на покупки товаров в жестких дискаунтерах, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Правда, способ этот неочевидный — далеко не всегда расходы на поездку оправдывают экономию, а качество товаров по акции соответствует ожиданиям. Но иногда такое действительно получается.

Она также призвала тех, кто желает сэкономить, использовать принцип "антисезонности", приобретая товары впрок. Например, обновлять зимний гардероб лучше весной или летом, когда на сезонные товары хорошие скидки. Есть временно свободная площадь, ее можно сдать в краткосрочную аренду путешественнику, используя сервисы, аналогичные Airbnb.

Также, по ее словам, можно бесплатно пройти диспансеризацию в государственных центрах долголетия, что позволит выявить заболевания на ранней стадии и сэкономить массу времени и денег.

Можно сэкономить и приобретая вещи в соцсетях. Там много разных чатов, в которых люди готовы отдать даром те вещи, которые им уже не нужны, но вполне пригодные для использования. Например, детская одежда, мебель и игрушки. Особенно это может пригодится молодым семьям с новорожденными — товары и вещи для этой возрастной категории не успевают изнашиваться, дети вырастают гораздо быстрее.