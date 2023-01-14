МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Льготы, или так называемая "халява", которые предоставляются по социальным программам, можно получить в виде жилья, земельного участка, денег, ресурсов и других благ. Все многообразие предоставляемых видов поддержки можно объединить в четыре группы: разные льготы и преференции; бесплатная жилплощадь; сниженная ставка по ипотечному кредиту; компенсации на образование, рассказала "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Россиянам объяснили, размер каких социальных выплат изменится в 2023 году

Большинство бесплатно предоставляемых услуг и льгот касается в первую очередь инвалидов.

Эксперт рассказала, что этой категории граждан государство гарантирует проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых за счет средств федерального бюджета. Полный перечень поддержки утверждается Правительством Российской Федерации.

Для получения указанных льгот нужно оформить инвалидность — пройти медико-социальную экспертизу, МСЭ, получить индивидуальную программу реабилитации или абилитации — ИПРА, в которой указываются необходимые технические средства реабилитации (ТСР). Получить бесплатно получится только то, что прописано в программе в ФСС по месту жительства. Туда можно обратиться лично или подать заявление через портал госуслуг. Безусловно, любое из ТСР гражданин может купить самостоятельно, но для большинства это существенная поддержка. Так, набор таких средств для слабослышащего может составить 43 тысячи, в том числе: цифровой слуховой аппарат, вкладыши к нему, телевизор, телефон и сигнализатор, пояснила Лебединская.

Бесплатные ТСР для незрячих и слабослышащих включают тактильную белую трость (цельную или складную), "говорящие" тифлотермометр и тифлотонометр, брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа, тифло-флеш-плеер, лупа с подсветкой, стационарный увеличитель, видеоувеличитель, собака-проводник. Юрист раскрыла, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

Широкий перечень льгот имеют и ветераны труда, труженики тыла, и почетные граждане отдельных городов. Эксперт рассказала, что у них есть право на бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов).

Почетные доноры получают право на дополнительные выходные. После сдачи крови донору полагается 1—2 дополнительных выходных: выходной с сохранением средней зарплаты в день донации, а также дополнительный день отдыха. Если сдавать кровь или компоненты несколько раз в год, можно "заработать" от 6 до 20 дополнительных выходных и продлить отпуск. Но денежная компенсация за выходные не положена. Приятным бонусом может стать компенсация питания (бесплатное питание), а также возможность получить внеочередную льготную путевку.

Ещё одна категория льготников — дети.

Льготное питание за счет средств бюджета могут получить дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, дети-инвалиды и дети, у которых оба или единственный родитель являются инвалидами 1 или 2 группы. Также на получение бесплатного питания могут претендовать и новорожденные: по заключению врача дети до трех лет, беременные и кормящие женщины должны быть обеспечены питанием. Но "наполняемость" бесплатной тарелки региональные власти определяют самостоятельно. В Москве, например, бесплатное питание на молочной кухне предоставляется беременным и кормящим женщинам; детям до 6 месяцев на смешанном или искусственном вскармливании; детям с 6 месяцев до 3 лет; детям до 7 лет из многодетных семей; детям до 15 лет с хроническими заболеваниями: гломерулонефритом, гемобластозом, злокачественными новообразованиями; детям-инвалидам до 18 лет. Юрист раскрыл, кому точно не стоит брать кредиты

"Для подтверждения права на получение продуктов в женской консультации или поликлинике нужно однократно предоставить необходимые документы", — напомнила Лебединская.

6000 грамм молока на месяц и 2640 грамм витаминизированного сока для беременной женщины в месяц будут совсем не лишними. В ряде регионов действует денежная форма этого пособия.

Пожалуй, самой популярной бесплатной услугой является бесплатный проезд. Проверить, полагается ли он вам, можно на сайте госуслуг, где указан полный перечень категорий населения (28 категорий), имеющих право на получение льготируемой услуги.