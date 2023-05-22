ВАРШАВА, 22 мая – ПРАЙМ. Варшава высказалась в крайне негативном ключе об идее спикера Госдумы Вячеслава Володина, что Польша должна возместить России средства, вложенные Советским Союзом в ее послевоенное восстановление и развитие. Они отметили, что поляки "точно не будут платить". Посол России оценил вероятность разрыва дипотношений с Польшей

"Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми", — заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс выразил надежду, что заявление Володина является всего лишь лишь "страшилкой".

"Я надеюсь, что это страшилка, надеюсь, что это только давление", — сказал Телюс журналистам. "Надо успокоить поляков. Мы точно не будем платить России. Это точно", — добавил он.

Ранее Володин заявил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построив более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта. По его мнению, "отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров", Польша "должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы".