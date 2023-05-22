В США выяснили, сколько американцев одобряют действия Байдена в экономике
Опрос AP и NORC: действия Байдена в экономике одобряют лишь 33 процента американцев
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Лишь 33% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена в части управления экономикой, показали результаты проса агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) и исследовательского центра NORC.
По данным исследования, только 24% опрошенных считают, что национальная экономика находится в удовлетворительном состоянии.
AP отметило, что в то время как Байден начинает кампанию по переизбранию, общественное одобрение его деятельности по управлению экономикой остается низким в условиях высокой инфляции, сложной ситуации на рынке жилья и опасений по поводу возможного дефолта правительства.
Жители США также недовольны усилиями американского лидера в области оружейной политики и иммиграции: лишь 31% опрошенных одобряют его действия о этим "горячим" вопросам.
Опрос проводился с 11 по 15 мая, в нем приняли участие 1680 совершеннолетних жителей США. Погрешность результатов исследования составляет 3,4 процентных пункта.