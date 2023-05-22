МИНСК, 22 мая — ПРАЙМ. В Белоруссии сохраняется динамика усиления экономической активности, в ближайшие месяцы ожидается ускорения темпов экономического роста, говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития ЕАБР. Белорусские компании смогут совершать каботажные автоперевозки в России

"В Беларуси сохраняется динамика усиления экономической активности: сокращение ВВП в январе—апреле замедлилось до 0,6% в годовом выражении после 2,1% в годовом выражении за январь—март", — говорится в обзоре, опубликованном в телеграм-канале ЕАБР.

По итогам февраля снижение было на уровне 3,6% и 5% — месяцем ранее. В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.

Отмечается, что восстановление обусловлено увеличением объемов промышленного производства, рост которого ускорился до 2,3% в годовом выражении после 1,8% месяцем ранее. Показатели динамики объема торговли вернулись в положительную область. Однако, как подчеркивается в обзоре, сдерживающее влияние на рост экономики по-прежнему оказывало снижение объема грузоперевозок и отрицательная динамика в секторе информационных технологий. "В ближайшие месяцы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Беларуси", — также говорится в обзоре.

Там также отмечается замедление инфляции в Белоруссии до 4,7% в годовом выражении по итогам апреля, но подчеркивается, что аналитики банка сохраняют прогноз показателя по итогам года на уровне около 8%.

"На уменьшение показателя инфляции в годовом выражении по-прежнему оказывает влияние статистический эффект: исключение из расчетного периода данных за апрель 2022 года, когда отмечался высокий рост потребительских цен. В целом сохранение ценового регулирования, настройка цепочек поставок товаров и замедление инфляции в России обуславливают умеренную интенсивность инфляционных процессов. Усиление потребительского спроса и реализация эффектов от ослабления национальной валюты станут факторами ускорения роста цен к концу года", — говорится там же.