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Аналитики ждут роста розничных продаж в еврозоне в апреле
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https://россиясегодня.рф
. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,2% по сравнению с мартом, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Соответствующие данные опубликует европейское... ПРАЙМ, 06.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,2% по сравнению с мартом, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат во вторник, 6 июня, в 12.00 мск.
Аналитики также ожидают, что в годовом выражении за апрель розничные продажи снизились на 3%.