МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле вырос на 0,2% по сравнению с мартом, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Глава ЕЦБ отметила замедление роста в еврозоне

Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат во вторник, 6 июня, в 12.00 мск.

Аналитики также ожидают, что в годовом выражении за апрель розничные продажи снизились на 3%.