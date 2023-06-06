МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле не изменился к марту, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Глава ЕЦБ отметила замедление роста в еврозоне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 0,2%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в апреле уменьшился на 2,6%. Аналитики ожидали снижения на 3%. В Евросоюзе розничные продажи в апреле выросли на 0,1% в месячном выражении, а в годовом снизились на 2,9%.

Агентство также пересмотрело мартовские показатели для еврозоны: теперь снижение к февралю оценивается в 0,4%, а не 1,2%, а в годовом выражении в 3,3%, а не 3,8%.

Наибольшее снижение в годовом выражении наблюдалось в апреле в Венгрии (-12,6%), Эстонии (-10%) и Словакии (-9,8%). Больше всего продажи в апреле выросли на Кипре (+9,4%), в Испании (+7,8%) и Люксембурге (+6%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в апреле сократился на 4,4%, в ЕС — на 4,6%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 1,1%, а в ЕС — на 1,5%.