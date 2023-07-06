КАЗАНЬ, 6 июл — ПРАЙМ. Ситуация с выдачей кредитов на сельхозтехнику, ухудшавшаяся в 2022 году, в текущем году выровнялась, уже выдано более 40 миллиардов рублей кредитов, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Россиянам рассказали, зачем нужно взять хотя бы один кредит

"В прошлом году мы наблюдали снижение объемов привлечения кредитных ресурсов именно на сельхозтехнику. Фактически выдача за 2022 год составила 79 миллиардов рублей, что на 13% ниже уровня 2021 года. На сегодняшний момент мы видим, что ситуация выровнялась, уже выдано более 40 миллиардов рублей", — сказала Фастова на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" в рамках Всероссийского дня поля.

Фастова напомнила, что в рамках государственной программы развития сельского хозяйства минсельхоз поддерживает сельхозтоваропроизводителей в вопросах технологической модернизации.

Во-первых, по ее словам, в рамках проекта развития отраслей предоставляются субсидии Росагролизингу на поставку сельхозтехники на льготных условиях, которые позволяют сельхозтоваропроизводителям заключать договоры сроком до восьми лет с льготной ставкой от 3% до 6%, что ниже рыночной ставки. Во-вторых, госпрограмма предусматривает механизм льготного кредитования, где также субсидируются льготные кредиты сроком до пяти лет на приобретение техники и оборудования.

Замминистра подчеркнула, что минсельхоз РФ продолжит поддержку сельхозпроизводителей в приобретении сельхозтехники на льготных условиях.