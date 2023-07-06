С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Центробанк допускает дальнейшее ужесточение регулирования выдачи потребкредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В ЦБ назвали срок начала выпуска цифрового рубля для широкого круга лиц

"Мы ужесточали, ужесточаем и, может быть, будем дальше ужесточать (регулирование выдачи потребкредитов — ред.). Мы ужесточали и по надбавкам, и по лимитам, прежде всего, кредиты заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки высокий, в зоне 80 плюс", — сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.