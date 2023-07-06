МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером после выхода экономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов. На МЭФ заявили о замедлении роста добычи сланцевой нефти в США

По состоянию на 19.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,21% — до 75,22 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,13%, до 70,98 доллара.

Нефтяной рынок отреагировал на данные по рынку труда в США. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в июне увеличилось на 497 тысяч, что оказалось намного выше прогноза — аналитики ждали роста показателя лишь на 228 тысяч. В то же время, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 248 тысяч. Аналитики ждали роста до 245 тысяч с первоначального показателя в 239 тысяч.

Сильные данные по рынку труда могут сказаться на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке на следующем заседании регулятора в конце июля. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.