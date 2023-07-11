МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Глава Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников ожидает, что ценовой индикатор биржи на российскую нефть начнет применяться для расчета отраслевых налогов к началу 2024 года "при любой погоде". Нефть дорожает на ослаблении доллара и оптимизме по спросу

"Идут разговоры, что демпфер может вступить в силу с 1 сентября, это меня наводит на мысль, что, наверно, и наше (вступит в силу одновременно — ред.). Хотя обычно такое происходит с 1 января, особенно движения, ухудшающие положение налогоплательщика. С 1 января 2024 года, думаю, это произойдет при любой погоде. Произойдет ли это раньше — вопрос", — сказал журналистам Рыбников.

Он также отметил, что в будущем биржа планирует публиковать свой индекс, но не уточнил, когда именно. Технологически биржа готова, все нормативные документы готовы, добавил Рыбников. "В ближайшее время мы, вероятно, уже объявим состав экспертного совета, первый раз соберемся, дальше утвердим методику. Это на нашей стороне. На стороне государства — внесение и принятие законопроекта", — добавил он.

По его словам, пока что речь идет о том, что индикатор СПбМТСБ будет одной из трех величин, использующихся для расчета налогов.

"И я думаю, что это правильно. Ведомства просто обязаны в данном случае быть консервативными, потому что речь идет об очень больших цифрах и существенной части доходов бюджета, компании, понятно, это тоже затрагивает очень сильно. Поэтому для начала будет трехголовая конструкция: цена Urals, рассчитываемая Argus, второе — нынешняя конструкция, которая есть в налоговом кодексе, это Brent минус фиксированный дисконт, и в качестве третьей головы мы со своим индексом, который рассчитывается на основе реально заключенных сделок", — пояснил Рыбников.

Минэнерго РФ в марте сообщало, что вопрос перехода на российский нефтяной бенчмарк может быть решен в этом году. После этого, в апреле, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами.