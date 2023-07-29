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Президент Гвинеи-Бисау хотел бы большего участия "Лукойла" в добыче нефти
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Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в своем нефтяном секторе, заявил президент страны Умару Сисоко Эмбало. Лидер государства в... ПРАЙМ, 29.07.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, россия, лукойл, гвинеи-бисау
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в своем нефтяном секторе, заявил президент страны Умару Сисоко Эмбало.
Лидер государства в субботу встретился с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, "Лукойл" уже осуществляет разведку месторождений на территории страны.
"Мы бы хотели, чтобы российское правительство продвигало более активное участие компании в этой области, в области нефтедобычи", — сказал Умару Сисоко Эмбало.
Он также отметил надежность Гвинеи-Бисау как пратнера России, подчеркнув, что страны не "просто друзья, а братья".
По словам главы африканского государства, Гвинея-Бисау никогда не забудет поддержку советского народа в борьбе за независимость.