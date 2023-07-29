С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Гвинея-Бисау хотела бы видеть более активное участие российской компании "Лукойл" в своем нефтяном секторе, заявил президент страны Умару Сисоко Эмбало. Россия приближает к себе Африку, заявили в нигерийской компании

Лидер государства в субботу встретился с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, "Лукойл" уже осуществляет разведку месторождений на территории страны.

"Мы бы хотели, чтобы российское правительство продвигало более активное участие компании в этой области, в области нефтедобычи", — сказал Умару Сисоко Эмбало.

Он также отметил надежность Гвинеи-Бисау как пратнера России, подчеркнув, что страны не "просто друзья, а братья".

По словам главы африканского государства, Гвинея-Бисау никогда не забудет поддержку советского народа в борьбе за независимость.