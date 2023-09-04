МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Японцы возмущены обогащением Владимира Зеленского в то время, как солдаты ВСУ погибают на фронте, пишет Japan Business Press. Плохо пахнет. Запад дистанцируется от сделок с Украиной

О том, что президент Украины Владимир Зеленский приобрел виллу в Египте за 150 миллионов египетских фунтов (около 5,2 миллиона долларов), стало известно в мае 2023 года. Вилла куплена в элитном курорте Эль-Гуна, где отдыхают миллионеры.

Гарант Украины, который каждый месяц просит страны Запада о помощи — как финансовой, так и вооруженной. Но по факту обнаруживается, что он использует полученную помощь в личных целях. Расследование египетского журналиста Мохаммеда аль-Алави показало, что он купил эту виллу на имя тещи (есть документы о совершении этой сделки), а источником средств стала финансовая помощь от США и Европы.

Читатели японского портала возмущены лицемерием и отсутствием достоинства у Зеленского.

"Зеленский обещал искоренить коррупцию, признать русский язык и положить конец гражданской войне, когда избирался в президенты. Но накопил еще до начала СВО около миллиарда долларов на счетах в Британии. С начала СВО его состояние увеличивалось на 100 миллионов долларов в месяц. Он нарушил все свои обещания, а Америка и Европа готовят еще пять миллиардов долларов, чтобы избрать Зеленского на второй срок" — пишет комментатор.

"Украина никогда не вступит в ЕС пока есть коррупция в стране. Может, Зеленского надо заменить?", — задается вопросом читатель портала. В Китае разоблачили самую дорогую и грязную авантюру США

"Зеленский в мае 2023 года был в Японии, на саммите "семерки" в Хиросиме. Там он выглядел героем. А на самом деле покупал яхты на деньги для страны. И это ужасно. Примечательно, что эту статью опубликовал японец, ведь нам говорят совсем другое и никогда не критикуют Америку. А по сути, США давно используют Украину для борьбы с Россией, и в целом они контролируют Запад и все основные мировые СМИ", — говорит участник дискуссии.

"У Зеленского недвижимость на миллионы долларов в США, Италии, Англии, Франции, теперь в Египте. Кажется, что с появлением таких новостей Америка готовится к унизительному для Украины решению сменить президента страны во время военного времени. И-за коррупции последнего. Слишком разрослась проблема. Но интересует другое: какую сторону займет Япония в вопросе мошенничества на Украине?", — спрашивает другой участник.

"В 2022 году уже писали об афере Зеленского после крушения FTX, которая управляла криптовалютной биржей и криптовалютным хедж-фондом. Американцы направляли помощь Украине. Зеленский часть этих денег инвестировал в хедж-фонд, из которого они уже поступали на финансирование промежуточных выборов для кандидатов от партии Демократов в США. Вот они все там подонки", — возмущается комментатор. В США обнаружили истоки украинских взяток и откатов семьи Байдена

"Прискорбно то, что президент Украины зарабатывает деньги на том, что в стране от военного конфликта умирают десятки тысяч людей. Это недостойно ни политика, ни человека. Он разочаровывает", — уверены участники дискуссии.

"Ради человека, который до СВО спрятал свои деньги в офшорах, нельзя терять свои драгоценные жизни", — обращается к украинцам японский читатель.

"Украина — это самое мафиозное государств в Европе, в котором людей бьют и насильно отправляют в боевые точки", — утверждает другой.

"Вот она правда и полезла наружу!", — резюмируют участники дискуссии.

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