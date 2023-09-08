МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Миф о неуязвимости западных танков, активно продвигавшийся в СМИ, был развеян в ходе украинского конфликта, говорится в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat. Запад назвал грозное "оружие сдерживания", которым владеет Россия

В материале приводится в пример уничтожение британского танка Challenger 2 во время боевых действий в районе села Работино Запорожской области. Западные эксперты активно хвалили этот танк, утверждая, что тот оснащен самой крепкой в мире броней, отмечает военный обозреватель Вэй Дунсюй.

На самом деле, такое впечатление было верным во время вторжения в Ирак, однако к моменту начала конфликта на Украине ситуация изменилась. У российских военных появились на вооружении боевые вертолеты, штурмовики, дроны-камикадзе и соответствующие боеприпасы, созданные специально, чтобы атаковать уязвимые места подобных танков.

"Миф о том, будто западные танки непобедимы, давно уже развенчан, он лопнул, словно мыльный пузырь", — говорится в материале.

Британский танк Challenger 2 был уничтожен в зоне СВО впервые, однако прежде не раз сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard. Еще один танк, обладающий репутацией неуязвимого — американский Abrams — на фронт пока не добрался.

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