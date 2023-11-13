МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доля российских марок в сегменте лизинга легкого коммерческого транспорта (LCV) по итогам января-октября текущего года достигла 86% от общего количества переданных автомобилей, рассказали РИА Новости в компании "ВТБ Лизинг". "ВТБ Лизинг" отметил повышенную потребность в грузовых вагонах

"По итогам десяти месяцев в сегменте лизинга легкого коммерческого транспорта (LCV) доля машин российских брендов достигла 86%, увеличившись за год на 10 процентных пунктов. При этом доля европейских марок в продажах на рынке продолжает снижаться", — сообщили в компании.

По данным "ВТБ Лизинг", в топ-3 самых популярных LCV марок вошли ГАЗ, УАЗ и "Соллерс". Лидером продаж стал ГАЗ с долей 47% от общего количества переданных в лизинг автомобилей. Самыми востребованными моделями стали "Газель Бизнес" и "Газель Некст".

На втором месте, согласно исследованию "ВТБ Лизинг", УАЗ с долей 15%. Продажи марки выросли на 18% по отношению к январю-октябрю 2022 года. На третьем месте по продажам расположился "Соллерс", который занял долю в 13% от общего количества переданных в лизинг автомобилей.

"Спрос на российские марки LCV обусловлен их широким предложением на рынке. Эти автомобили доступны в различных вариантах исполнения и комплектациях: бортовые, грузопассажирские, пассажирские, специализированные версии. Это позволяет удовлетворять спрос предпринимателей из разных сфер бизнеса", – пояснил генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов, чьи слова приводятся пресс-службой.

Мусатов заключил, что преимуществом российский техники по сравнению с зарубежными аналогами является более низкая стоимость самого автомобиля и его запасных частей. Это позволяет проводить техническое обслуживание и ремонт быстро, без крупных вложений.