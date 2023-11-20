МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам октября текущего года увеличилось на 41,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 79,4 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Центробанк заявил об увеличении числа россиян, имеющих кредиты и займы

"По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2023 года составило 79,4 тысячи единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в сентябре 2023 года — 82,9 тысячи единиц)", — говорится в сообщении.

"В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2023 года, напротив, существенно выросло — на 41,6% (в октябре 2022 года — 56,1 тысячи единиц). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в прошлом году", — отметили в НБКИ.

При этом в региональном разрезе самый серьезный рост выдачи среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования был зафиксирован в Тульской (+14,4%), Белгородской (+5,4%), Саратовской (+3,7%) и Тюменской областях (+2,1%), а также в Удмуртии (+1,8%). В свою очередь снижение числа выданных автокредитов было отмечено в Омской области (-14,1%), Красноярском крае (-11,3%), Свердловской области (-8,3%), Чувашии (-8,1%) и Ростовской области (-7,4%).

При этом наибольшее количество выданных автомобильных кредитов зафиксировано в Москве (5,18 тысячи), Московской области (4,54 тысячи), Санкт-Петербурге (4,04 тысячи), Татарстане (3,82 тысячи) и Краснодарском крае (3,48 тысячи).

"По сравнению с прошлым годом число выданных автокредитов в 2023 году растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются прежде всего тем заемщикам, чей персональный кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.