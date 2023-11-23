МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Перенос встречи представителей стран ОПЕК + с 26 ноября на 30 ноября грозит нефтяному рынку шоковой волатильность, пишет Bloomberg. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ перенесли на 30 ноября

Изначально встреча была назначена на 26 ноября, что было удобно держателям нефтяных опционов на нефть марки Brent с поставкой в январе, срок которых истекает 27 ноября. Общий объем нефти по этим опционам оценивается в миллионы баррелей.

Но перенос заседания стран на 30 ноября не позволит теперь держателям данных опционов действовать исходя из решения ОПЕК+. Это решение теперь будет влиять на другие контракты, заключенные на другой месяц.

Поэтому владельцы опционов с датой погашения 27 ноября будут вынуждены идти на рискованные шаги, что может вызвать большую. Волатильность на глобальном биржевом рынке нефти.

На данный момент в обращении находится около 646 миллионов баррелей январских опционов на нефть марки Brent. Из этого объема только небольшая часть будет близка к текущему уровню цен и, следовательно, есть риск значительного изменения в стоимости подавляющего числа контрактов. Кроме того, в США истекает почти 11 000 контрактов на дизельное топливо и несколько сотен контрактов на бензин. МЭА ожидает избытка предложения нефти в 2024 году

Опционы — один из самых популярных способов захеджировать риски от излишнего колебания цен на нефть для трейдеров. Это более дешевая и менее рискованная альтернатива нефтяным фьючерсам.