2023-11-23T12:57:16+03:00
2023-11-23T12:57:16+03:00
2023-11-23T12:57:16+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231123/842351806.html
Нефтяной рынок на следующей неделе ждет шоковая волатильность
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Перенос встречи представителей стран ОПЕК + с 26 ноября на 30 ноября грозит нефтяному рынку шоковой волатильность, пишет Bloomberg. Изначально встреча была назначена на 26 ноября,... ПРАЙМ, 23.11.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, нефть, опек, опцион, биржевой рынок, энергетика
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719201.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719201.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719200.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/92/835719200.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/91/835719188.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83571/91/835719188.jpg
https://1prime.ru/oil/20231122/842339346.html
https://1prime.ru/oil/20231121/842326218.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Перенос встречи представителей стран ОПЕК + с 26 ноября на 30 ноября грозит нефтяному рынку шоковой волатильность, пишет Bloomberg.
Изначально встреча была назначена на 26 ноября, что было удобно держателям нефтяных опционов на нефть марки Brent с поставкой в январе, срок которых истекает 27 ноября. Общий объем нефти по этим опционам оценивается в миллионы баррелей.
Но перенос заседания стран на 30 ноября не позволит теперь держателям данных опционов действовать исходя из решения ОПЕК+. Это решение теперь будет влиять на другие контракты, заключенные на другой месяц.
Поэтому владельцы опционов с датой погашения 27 ноября будут вынуждены идти на рискованные шаги, что может вызвать большую. Волатильность на глобальном биржевом рынке нефти.
На данный момент в обращении находится около 646 миллионов баррелей январских опционов на нефть марки Brent. Из этого объема только небольшая часть будет близка к текущему уровню цен и, следовательно, есть риск значительного изменения в стоимости подавляющего числа контрактов. Кроме того, в США истекает почти 11 000 контрактов на дизельное топливо и несколько сотен контрактов на бензин.
Опционы — один из самых популярных способов захеджировать риски от излишнего колебания цен на нефть для трейдеров. Это более дешевая и менее рискованная альтернатива нефтяным фьючерсам.