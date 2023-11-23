МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнес "Яндекса" может выкупить группа инвесторов, в которую входят миллиардер Владимир Потанин и бизнесмен Иван Таврин, пишет российский Forbes. Минцифры: "Яндекс" не подавал документы о продаже активов в России

Итоговая схема по реорганизации компании практически готова: ее покупателем может выступить единая структура, которая будет представлять интересы всех инвесторов (санкционных и несанкционных), пишет издание, ссылаясь на источники. Эту схему предложили Таврин и Потанин и она в основном устраивает других участников сделки. Инвесторы, как ожидается, будут финансировать покупку именно через эту структуру.

Согласно схеме, ожидается, что право голоса на собрании акционеров и в совете директоров "Яндекс" получит советник по корпоративному развитию компании Алексей Кудрин и другие менеджеры компании.

Чиновникам такая схема покупки "Яндекса" понятна, добавляют собеседники издания.

Таврин может стать главным инвестором в этой сделке. С 2022 года он является владельцем Avito (через принадлежащую ему Kismet Capital Group (KCG), также он интересовался приобретением "Яндекс. Такси", который в итоге приобрел Uber. В самой KCG интерес к покупке "Яндекс" отрицают. Также не подтвердили сделку представители "Интеррос" (принадлежит Потанину) и "Яндекс". Потанин заявил, что рассматривает "Тинькофф" как долгосрочную инвестицию

Ранее сообщалось, что в середине ноября 2023 года нидерландская Yandex N.V. (головная структура) планирует продать весь российский бизнес целиком (не только контрольный пакет). По оценкам экспертов Reuters, сделка оценивается в 5-6,18 миллиардов долларов или 560 млрд рублей (с учетом 50-процентного дисконта на продажу иностранных активов).