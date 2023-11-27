МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Американцы ждут, что стоимость жизни вернется к допандемийному уровню, но это не происходит, пишет Bloomberg. Американцы рассказали об изменении своего финансового положения при Байдене

Зарплаты американцев растут, но они почти все съедаются высокой инфляцией: за четыре года почасовая зарплата выросла всего на 0,6 процента. Теперь они должны решать, сможет ли действующий президент Джо Байден справиться с экономическими проблемами на втором сроке, и надо ли за него голосовать в 2024 году.

За последние четыре года (2020 — 2023 года), когда в мире бушевала пандемия COVID-19, цены в США выросли примерно так же, как за предыдущее десятилетие (2010 — 2019 года). Если до пандемии за определенные товары и услуги американец платил 100 долларов, то теперь покупка того же набора составит 119,27 доллара.

Агентство подсчитало, что с января 2020 года стоимость продуктов питания и электричества выросли на 25 процентов, цены на подержанные автомобили — на 35 процентов, автострахование — на 33 процента, а аренда — примерно на 20 процентов.

Исследование Бюро переписи населения в 2020 году показало, что американская семья из четырех человек тратила в среднем 238,32 доллара в неделю на еду дома. Сейчас показатель подскочила до 315,22 доллара, увеличившись на 32 процента. Опрос показал, сколько американцев сократили свои расходы

При этом, для большей части американцев самой крупной статьей расходов является жилье. Но рост арендной платы в последние годы стал слишком резким, а ставки по ипотеке достигли 23-летнего максимума. Стоимость подскочила почти на 42 процента с начала 2020 года.

Средняя годовая стоимость ухода за детьми в США в 2022 году составляла 10 853 доллара (+32 процента, по сравнению с 2019 годом). Средний взнос на медицинское страхование, спонсируемый работодателем, в 2023 году вырос до 24 тысяч долларов. При этом, почти 40 процентов американцев отложили или пропустили необходимую медпомощь, так как не могли себе ее позволить. Опасное наследство Байдена. С чем столкнутся США до 2030 года

Вот еще несколько позиций по общим расходам, которые привело агентство (изменение цены в 2023 году по сравнению с концом 2019 года):

— уход за домашними животными +17 процентов

— ресторанная еда +24 процента

— кофе +23 процента

— комнатные растения +21 процент

— вода, канализация +16 процентов

— крупная бытовая техника +12 процентов.

Зарплата в Америке сейчас растет быстрее, чем цены, но население готовят к тому, что передышки не будет. Правительство намерено сохранять высокие ставки в течение длительного времени, а это значит, что стоимость кредитов останется такой же высокой.