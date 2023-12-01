МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Промышленники увеличивают зарплаты, чтобы удержать квалифицированных сотрудников, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на бюллетень конъюнктурных опросов промышленности Института Гайдара (ИЭП). В "Тинькофф" рассказали о серьезном дефиците IT-кадров в России

В 2023 году 79 процентов опрошенных компаний решили бороться с недостачей специалистов с помощью повышения зарплат, 75 процентов — с помощью переобучения.

Промышленные компании вынуждены идти на это, чтобы удержать в своем секторе ценных и квалифицированных работников, поскольку в других областях экономики, в том числе — в ВПК, зарплаты растут.

Баланс ожидаемых изменений зарплат в ноябре 2023 года, по данным опрошенных, достиг максимума всего десятилетнего мониторинга этого показателя. Наибольшее увеличение в текущем году предусматривали предприятия легкой промышленности (там испытывается самый большой дефицит в кадрах). После введения санкций и ухода иностранных производителей из России, отечественная легкая промышленность столкнулась с рынком без конкурентного импорта, который нужно замещать. В России проиндексируют зарплаты в 2024 году

Третьим по популярности инструментом оказалось выстраивание тесных контактов со средними специальными учебными заведениями — 71 процентов предприятий. На четвертом (60 процентов) — инвестиции в более производительное оборудование, на пятом (42 процента) —переход на трудосберегающие технологии в производственных процессах.

На вакансии рабочих компании предпочитают переобучать существующих сотрудников, а не нанимать новых. При этом только 43 процента работодателей в этом случае повышают зарплату, 31 процент находил рабочих в других районах и готов был платить за его переселение.

Классический вахтовый метод популярен только у 14 процентов предприятий. Использование труда мигрантов (из Средней и Юго-Восточной Азии) стал наименее популярным способом решения кадровых проблем.