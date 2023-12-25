МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Подписанное сегодня соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном очень выгодно России, так как во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами на товары из России в среднем приходится около 70% общего объема, заявил РИА Новости член генерального совета "Деловой России", председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. Иран одобрил проект закона о сотрудничестве с Россией в информбезопасности

Страны Евразийского экономического союза ранее в понедельник подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.

"Соглашение о свободной торговле с Ираном является наиболее выгодным для России, так как во внешней торговле стран ЕАЭС с третьими странами на товары из России в среднем приходится около 70% общего объема", — сказал Черешнев.

Кроме того, добавил эксперт, основная часть экспортируемых товаров в Иран – это минеральное сырье, сельхозтовары и некоторые продукты высоких переделов (самолёты, ж/д вагоны и др.), которые производятся преимущественно в России.

Иранский рынок, по его словам, "довольно ёмкий и отличается от остальных слабым присутствием других иностранных компаний, что снижает уровень конкуренции для российских компаний".

При этом главным стоп-фактором для наращивания поставок является, заметил собеседник агентства, вопрос осуществления платежей в Иране, "международные платёжные системы в Иране также, как и в России, не работают из-за ограничений западных стран".

"ЦБ РФ и Ирана активно ведут переговоры для определения оптимального курса иранского риала к рублю для осуществления платежей в национальных валютах. Очевидно, что поддерживаемые со стороны России поставки товаров будут осуществляется по определённому фиксированному курсу. Для тех экспортёров, которые будут самостоятельно ввозить товары в Иран, вопрос осуществления платежей сильно ограничит рост поставок, так как официальный курс ЦБ Ирана и рыночный курс отличаются в 6-7 раз", — заключил Черешнев.