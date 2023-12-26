МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Президентство Джо Байдена разрушило остатки доверия к США в части соблюдения прав человека и международного права, пишет Responsible Statecraft. "Пощечина от всего мира". СМИ сообщили о "самой роковой ошибке" США

Кроме того, Вашингтон теперь тесно связали с военными преступлениями против гражданского населения в Палестине. Теперь Америка оказалась в невиданной ранее изоляции в ООН. И это не тот повод для гордости, который может предъявить Байден своим избирателям на президентских выборах 2024 года.

Политическая ситуация была одинаково неблестящей в течение всего 2023 года, однако в последние два месяца она значительно ухудшилась, после того, как Байден дал Тель-Авиву карт-бланш на разрушительную войну в секторе Газа.

Глава Белого дома так и не объяснил американцам, зачем им обязательно нужно поддерживать Израиль, вслед за Украиной. При этом цена этой помощи растет, и не только в денежном выражении. Американские военные в Ираке и Сирии начали подвергаться новым атакам со стороны местных боевиков. Йеменские хуситы нападают на коммерческие суда в Красном море, что подвергает рискам и корабли США. США потеряли важного союзника, пишут СМИ

Сегодня нарастает риск эскалации, и Америка своим желанием поддержать Израиль только приближает большую войну, в которой ей придется воевать на несколько фронтов.

В этом году казалось, что крупнейшей и успешной внешнеполитической акцией Белого дома станет нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Но поддержка израильской стороны в конфликте с палестинцами показала, что США просто не совсем ясно понимают природу взаимоотношений между странами Ближнего Востока.

После того, как Вашингтон стал поддерживать Израиль, он потерял поддержку со стороны стран Глобального Юга. Раньше в администрации Белого дома говорили о важности работы со странами Африки, Латинской Америки и Азии. Но упрямая поддержка уничтожения сектора Газы, уничтожила и отношения с этими странами. США сокрушили своего союзника вместо России, пишет СМИ

Война на Ближнем Востоке разрушила поддержку Украины, о которой так долго говорили в США. Денег на Украину стало не хватать. Но также этот конфликт показал, что слова Америки о важности соблюдения международного права на Украине, это не более чем слова: когда речь идет о поддержке своего партнера — Израиль, Америка может забыть о своих словах и разрешить убивать мирное население сектора Газа.

Внешняя политика США в 2023 году как никогда ранее во многом опиралась на военный сектор, и меньше использовало дипломатию. И это одна из причин того, что страны не одобряют подходы Байдена к внешней политике.

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