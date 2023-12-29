МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Долгое время Арктический регион упоминался только в контексте глобального потепления, но сейчас Россия, Китай и Запад начали серьезную борьбу за него, пишет британский Spiked. Эксперты: США хотят получить доступ к минералам Арктики раньше России

В Арктике много природных ресурсов, включая нефть и газ, поэтому не удивительно, что эти территории представляют большой интерес. Возможно, она даже станет потенциальной ареной противостояния ядерных держав.

Северный полярный круг растянулся на около 16 тысяч километров, он включает в себя сушу (там проживает всего 4 миллионов человек), море, льдины. Она занимает 4 процента поверхности Земли.

Северные районы региона распределены между восемью странами: Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания (ей принадлежит Гренландия), Исландия, Канада и США. России принадлежит больше половины береговой линии Северного Ледовитого океана и населения Арктики.

И пока экологи бьют тревогу о том, что из-за глобального потепления под угрозой исчезновения находятся несколько видов животных (белые медведи, моржи, пингвины, серые киты и другие), политологи больше расценивают другую "горячую" угрозу. В Европе признали опасность Америки для мира

Из-за конфликта на Украине обострилось противостояние России с ее семью "соседями по мерзлоте".

Напомним, что в водах океана дислоцируются американские и российские подлодки, которые могут запускать межконтинентальные баллистические ракеты и выступают в качестве стратегических средств ядерного сдерживания.

Кольский полуостров является входным каналом для российских судов ее огромного флота, состоящего в основном из атомных подводных лодок. Через так называемый Фареро-Исландский рубеж российские подлодки могут выйти в Атлантику. А США и Канада после инцидента с китайским "шаром" хотят построить на северо-западе США и в Онтарио новые радиолокационные станции для контроля за Арктикой. Главной их целью будет обнаружение новых российских гиперзвуковых крылатых ракет, которые Москва уже демонстрировала на Украине.

Кроме этого, в Арктике базируются и неядерные силы стран НАТО и России. После начала российско-украинского конфликта Норвегия и Финляндия уже начали вводить ограничительные меры на доступ российских кораблей к ряду территорий или ужесточать контроль на пограничных пропускных пунктах, вплоть до их закрытий. Швеция подписала с США договор о размещении на ее арктических территориях американского военного контингента. Мировая логистика рушится: Китай надеется только на Россию

Кроме того, Запад напрягает заинтересованность в Арктике Китая, который инвестирует в добычу российских полезных ископаемых в северном регионе, а также в транспортную логистику. В 2018 году Китай даже объявил себя "приарктическим государством", при этом не имея границ с Арктическим регионом. Китайцы решили, что экологические проблемы Арктики влияют на их собственную.

Реальной целью международного интереса к региону является сырье: здесь находятся 30 и 13 процентов неразведанных мировых запасов газа и нефти соответственно. Здесь есть редкоземельные металлы: неодим, празеодим, тербий и диспрозий, которые необходимы в современных электромобилях и ВИЭ. Кроме того, в Арктике сокрыты залежи меди, которая важна для электросетей, ветряных турбин и фотоэлектрических систем. Многие страны надеются, что таяние ледников однажды облегчит к ним доступ. Но пока что все-таки доступ ко всем богатствам Арктики труден и дорог. Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Поэтому сегодня споры об Арктике, скорее, служат демонстрацией силы стран, претендующих на главенство в ней, а не интересом к доступу к ее богатствам. После того, как Швеция вступит в НАТО, Россия станет единственной страной арктического региона, кто не входит в Альянс. А значит она захочет реструктуризировать свою военную силу таким образом, чтобы она могла вести полномасштабные наземные операции от арктической части Финляндии до Эстонии, Латвии и Литвы.

Похоже, что в следующие десять лет Арктический регион будет сильнее страдать от боевых столкновений и провокаций, чем от бурения скважин для добычи нефти и газа, или таянья льдов из-за потепления. Битва за Арктику только начинается, резюмирует издание.

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