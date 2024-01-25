МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вашингтон и Тегеран стараются напрямую не сталкиваться, но все-таки риски разрушения созданного равновесия есть, пишет британский Economist.

Президент США Джо Байден

Байден возомнил себя королем. Американцы устали от неуважения президента

Президента США Джо Байдена все чаще подталкивают принять решительные меры: в случае, если хоть один удар из Ирана приведет к гибели существенного количества американских граждан, то произойдет полномасштабная война.

ХАМАС напал на Израиль чуть более 100 дней назад (7 октября 2023 года), все это время Байден пытался помогать Тель-Авиву победить палестинцев, а также не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А именно — предотвратить войну Израиля с Ираном и его союзниками. Но это становится все труднее, поскольку продолжаются удары между "осью сопротивления" Ирана (то есть его союзниками в Ираке и Сирии) и Израилем-США. В ход идут политически мотивированные убийства.

С начала октября прошлого года иранские союзники в Иранке и Сирии нанесли ракетами и дронами около 140 ударов по солдатам США. 20 января 2024 года, вероятно, был самый серьезный удар по американским военным на базе Аль-Асад в Западном Ираке. Его нанесли с помощью "множества баллистических ракет", большинство из которых перехватила система ПВО Patriot. Но часть ракет достигли цели, контузили и ранили американцев и иракцев (точное число пострадавших неизвестно).

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Вашингтон отвечал на эти удары, но теперь Байден сталкивается с нарастающим давлением: от него требуют решительных мер против Тегерана. Американский президент должен решить — либо он ничего не предпринимает, и Америка выглядит слабаком, либо идет на ответные меры с риском развязывания войны в выборный год.

Пока что США атакуют Йемен, уже нанесли по хуситам, контролирующим часть страны, семь ударов. Своими атаками Америка пытается остановить ракетные обстрелы судов, проходящих в Красном море. Хуситы говорят, что, атакуя корабли, которые идут в Израиль, они поддерживают Палестину. Также они обстреливают и военные суда Запада.

Байден понимает и говорит, что американские атаки хуситов не остановят, но по сообщению СМИ, администрация Белого дома уже разрабатывает план продолжительной военной кампании в Йемене.

Одновременно Ливан, который является самым старым и наиболее могущественным региональным союзником Ирана в лице "Хезболлы" (шиитское ополчение и политическая партия), также начал перестреливаться с израильскими военными.

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Вашингтон отговорил Тель-Авив наносить превентивный удар по "Хезболле" сразу после нападений 7 октября. Но угрозы с обоих сторон все равно продолжаются. США и Иран занимаются опасной эквилибристикой, пишет издание. Иран помогает своим союзникам по "оси сопротивления" атаковать Израиль, а также дискредитирует арабские страны-союзницы Америки и вытесняет США из восточного региона. Несколько дней назад Тегеран выпустил ракеты по трем соседним странам: по предполагаемым террористическим объектам в Сирии и Пакистане и израильской шпионской базе в Иракском Курдистане. Пакистан ответил Ирану, и стороны временно завершили конфликт.

США сейчас также наносит ответные удары, хотя в Ираке и Сирии американцы реагируют далеко не на все атаки. Байден действует осторожно: ему не хочется ввязываться в войну на Ближнем Востоке, так как уже Америка из последних сил поддерживает Украину и старается предотвратить войну с Китаем из-за Тайваня. Кроме того, глава Белого дома намерен баллотироваться на второй срок.

Пока между Ираном и США сохраняется мир, хотя и шаткий. Но одного несчастного случая или теракта будет достаточно, чтобы началась полномасштабная региональная война, резюмирует издание.

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