МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Вашингтон и Тегеран стараются напрямую не сталкиваться, но все-таки риски разрушения созданного равновесия есть, пишет британский Economist. Байден возомнил себя королем. Американцы устали от неуважения президента

Президента США Джо Байдена все чаще подталкивают принять решительные меры: в случае, если хоть один удар из Ирана приведет к гибели существенного количества американских граждан, то произойдет полномасштабная война.

ХАМАС напал на Израиль чуть более 100 дней назад (7 октября 2023 года), все это время Байден пытался помогать Тель-Авиву победить палестинцев, а также не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А именно — предотвратить войну Израиля с Ираном и его союзниками. Но это становится все труднее, поскольку продолжаются удары между "осью сопротивления" Ирана (то есть его союзниками в Ираке и Сирии) и Израилем-США. В ход идут политически мотивированные убийства.

С начала октября прошлого года иранские союзники в Иранке и Сирии нанесли ракетами и дронами около 140 ударов по солдатам США. 20 января 2024 года, вероятно, был самый серьезный удар по американским военным на базе Аль-Асад в Западном Ираке. Его нанесли с помощью "множества баллистических ракет", большинство из которых перехватила система ПВО Patriot. Но часть ракет достигли цели, контузили и ранили американцев и иракцев (точное число пострадавших неизвестно). Буря в стакане воды: исламские радикалы разгоняют цены на нефть

Вашингтон отвечал на эти удары, но теперь Байден сталкивается с нарастающим давлением: от него требуют решительных мер против Тегерана. Американский президент должен решить — либо он ничего не предпринимает, и Америка выглядит слабаком, либо идет на ответные меры с риском развязывания войны в выборный год.

Пока что США атакуют Йемен, уже нанесли по хуситам, контролирующим часть страны, семь ударов. Своими атаками Америка пытается остановить ракетные обстрелы судов, проходящих в Красном море. Хуситы говорят, что, атакуя корабли, которые идут в Израиль, они поддерживают Палестину. Также они обстреливают и военные суда Запада.

Байден понимает и говорит, что американские атаки хуситов не остановят, но по сообщению СМИ, администрация Белого дома уже разрабатывает план продолжительной военной кампании в Йемене.

Одновременно Ливан, который является самым старым и наиболее могущественным региональным союзником Ирана в лице "Хезболлы" (шиитское ополчение и политическая партия), также начал перестреливаться с израильскими военными. Начало конца: кризис в Красном море наотмашь бьет по Европе

Вашингтон отговорил Тель-Авив наносить превентивный удар по "Хезболле" сразу после нападений 7 октября. Но угрозы с обоих сторон все равно продолжаются. США и Иран занимаются опасной эквилибристикой, пишет издание. Иран помогает своим союзникам по "оси сопротивления" атаковать Израиль, а также дискредитирует арабские страны-союзницы Америки и вытесняет США из восточного региона. Несколько дней назад Тегеран выпустил ракеты по трем соседним странам: по предполагаемым террористическим объектам в Сирии и Пакистане и израильской шпионской базе в Иракском Курдистане. Пакистан ответил Ирану, и стороны временно завершили конфликт.

США сейчас также наносит ответные удары, хотя в Ираке и Сирии американцы реагируют далеко не на все атаки. Байден действует осторожно: ему не хочется ввязываться в войну на Ближнем Востоке, так как уже Америка из последних сил поддерживает Украину и старается предотвратить войну с Китаем из-за Тайваня. Кроме того, глава Белого дома намерен баллотироваться на второй срок.

Пока между Ираном и США сохраняется мир, хотя и шаткий. Но одного несчастного случая или теракта будет достаточно, чтобы началась полномасштабная региональная война, резюмирует издание.

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